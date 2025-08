MERCATO – Il Napoli non molla la pista Lookman, offerto al nigeriano un maxi ingaggio

Il Napoli continua il duello con l’Inter in chiave mercato, per l’acquisto dell’attaccante dell’Atalanta Lookman. Conte, infatti, mira avere in rosa due esterni d’attacco alti, che siano delle vere ali e non adattati. La società partenopea, da tempo, aveva nel mirino il forte giocatore nigeriano., dunque, Manna segue con attenzione l’evolversi della vicenda fra la Dea ed il club di Marotta. D’altronde il Napoli è arrivato molto prima sul calciatore, scelta primaria dell’allenatore leccese. Per questo motivo, la società partenopea ha scelto di mettere in stanby la trattativa per Gutoerrez del Giorna. C’è da dire, infine, che il club di De Laurentiis, per comvincere l’attacante dell’Attalanta, ha nesso sul piatto un ingaggio straordinario. Non resta, perciò, che attendere gli sviluppi di questa sfida tra le prime due della classe del campionato scorso.