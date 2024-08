Mercato – Conte attende, dopo Lukaku, anche, l’arrivo del centrocampista McTominay, già in Italia, per sottoporsi alle visite mediche

Manca, ormai pochissimo tempo alla chiusura di questo calciomercato estivo che è stato molto faticoso per tanti club italiani. Il Napoli, dopo aver concluso, nei primi giorni, le operazioni relative agli arrivi di Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno, ha vissuto una fase di empasse, poi, ultimamente, le cose sono cambiate, prima con l’arrivo del brasiliano David Neres, poi con il futuro approdo di Lukaku e Mc Tominay, i quali sono già in Italia e prossimi ad effettuare le visite mediche, a Villa Stuart , a Roma. Intanto ,per Osimhen sembrerebbe esserci un ritorno di fiamma del Chelsea che vorrebbe soffiarlo al Psg. Il Club londinese ha offerto al Napoli una cifra che si aggira tra i 65 e i 70 milioni di euro e ora attende le risposte della società azzurra e dell’attaccante nigeriano che non intende assolutamente trasferirsi in Arabia Saudita. Dunque, sono ore caldissime per il Napoli che deve disfarsi di Osimhen in questi ultimi giorni di mercato.