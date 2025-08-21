BREVI

Calciomercato Torino, è fatta per Asllani

Vincenzo Letizia 21 Agosto 2025 0 10 sec read

In questi minuti Inter e Torino stanno lavorando allo scambio di documenti necessario per ufficializzare l’affare. Asllani si trasferirà al Torino con la formula del prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato 12 milioni di euro.

Vincenzo Letizia

