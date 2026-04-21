CALCIOMERCATO

Politano e Di Lorenzo – L’agente dei due calciatori azzurri annuncia il proseguimento col Napoli, dei suoi assistiti, ancora per molto

Armando Fico 21 Aprile 2026 0 53 sec read

Mario Giuffredi, procuratore di Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo, due baluardi del Napoli, intervistato ha annunciato, che i suoi due assistiti intendono proseguire, anche per il futuro, il loro rapporto con il club di De Laurentiis. L’esterno e il terziono hanno qualità tecniche da vendere ed hanno sposato il progetto della società partenopea in pieno. Inoltre, l’amore per questa maglia consente  loro di spingersi sempre oltre l’ostacolo. Grazie a tali caratteristiche, Matteo e Giovanni, guarda caso due evangelisti, sono diventati degli autentici pilastri della formazione azzurra. Politano e Di Lorenzo, durante la loro esperienza all’ombra del Vesuvio, non si sono mai sottratti al loro compito di leader, sia in campo che negli spogliatoi, in particolare, il capitano che è sempre stato il punto di riferimento della squadra. Concludendo, Giuffredi, che gode di un ottimo rapporto col Napoli, ha chiuso ogni discorso sulla loro permanenza, in azzurro, visto che non esistono presupposti per interpretazioni differenti. Giovanni Di Lorenzo, ancora fermo ai box per infortunio, dovremmo rivederlo tra i convocati per la partita di Como del 2 maggio prossimo.

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