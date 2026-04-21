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Ancora un’incognita il futuro del Napoli – E’ intenzione del presidente e del mister di chiudere il rapporto?

Armando Fico 21 Aprile 2026 0 58 sec read

Il prossimo futuro della squadra azzurra, al momento, resta ancora una vera incognita. Intanto, la stagione sta per terminare e l’incontro decisivo fra presidente e allenatore si avvicina, i due potrebbero sedere al tavolo delle trattative, ad inizio del mese entrante. A quanto pare, tuttavia,  potremmo parlare di Giorgio ed il vescovo,. cioè Giorgio se ne vuole andare ed il vescovo intende mandarlo via. In parole semplici, Conte ha intenzione di andarsene e De Laurentiis vuole che se ne vada . Quindi, si prospetta un addio con buona pace di entrambi. Bisogna attendere queste ultime cinque gare e poi sapremo cosa accadrà. Ci potranno essere dei margini affinchè il matrimonio fra il patron azzurro ed il mister prosegua per l’ultimo anno di contratto? A mio modesto avviso, dico di no, poi tutto può succedere, parafrasando una nota trasmissione televisiva. A prescindere, De Laurentiis, per non trovarsi impreparato, si sta guardando attorno, alla ricerca di un eventuale sostituto di Antonio Conte. Tantissimi i nomi che si sentono in giro, accostati alla panchina del Napoli. Uno di questi nomi è Roberto Mancini, un allenatore  da sempre apprezzato in casa azzurra, che non disdegnerebbe affatto di guidare la compagine partenopea.

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