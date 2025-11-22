NEWS

Napoli-Atalanta, suona l’allarme per Conte: out Hojlund e Rrahmani, la situazione

Vincenzo Letizia 22 Novembre 2025 0 36 sec read

Quanti problemi per il Napoli di Antonio Conte. Durante il secondo tempo del match contro l’Atalanta, infatti, sia Amir Rrahmani e Rasmus Hojlund hanno lasciato il campo a durante Napoli-Atalanta: il difensore azzurro ha preso un colpo e Conte ha preferito non rischiare, schierando al suo posto Juan Jesus. Come raccontato dagli inviati di DAZN, sarebbe stato lo stesso calciatore a chiedere il cambio. 

Problema che sembra maggiormente rilevante, invece, per l’attaccante danese.

Napoli, problema al bicipite femorale per Hojlund

Brutte notizie per Hojlund che è stato costretto a lasciare il campo proprio nel corso del secondo tempo di Napoli-Atalanta: per l’attaccante danese un problema al bicipite femorale della coscia destra, evento che l’ha costretto al cambio: dentro Lorenzo Lucca.  

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

