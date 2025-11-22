Napoli-Atalanta, suona l’allarme per Conte: out Hojlund e Rrahmani, la situazione

Quanti problemi per il Napoli di Antonio Conte. Durante il secondo tempo del match contro l’Atalanta, infatti, sia Amir Rrahmani e Rasmus Hojlund hanno lasciato il campo a durante Napoli-Atalanta: il difensore azzurro ha preso un colpo e Conte ha preferito non rischiare, schierando al suo posto Juan Jesus. Come raccontato dagli inviati di DAZN, sarebbe stato lo stesso calciatore a chiedere il cambio.
Problema che sembra maggiormente rilevante, invece, per l’attaccante danese.
Napoli, problema al bicipite femorale per Hojlund
Brutte notizie per Hojlund che è stato costretto a lasciare il campo proprio nel corso del secondo tempo di Napoli-Atalanta: per l’attaccante danese un problema al bicipite femorale della coscia destra, evento che l’ha costretto al cambio: dentro Lorenzo Lucca.