LA PARTITA – Napoli-Atalanta 3-1, gli azzurri tornano alla vittoria

Il Napoli batte 3-1 l’Atalanta al Maradona. Nel primo tempo doppietta di Neres e gol di Lang, nella ripresa gli ospiti vanno a sdegno con Scamacca.

PRIMO TEMPO

Al 17’ passa in vantaggio il Napoli con Neres che viene servito da Hojlund, il brasiliano si inserisce in area e spedisce il pallone in rete. Al 39’ arriva anche il raddoppio degli azzurri , di nuovo Neres che riceve il pallone da McTominay e questa volta col sinistro va a segno. Al 45’ arriva anche il terzo gol con Noa Lang, che viene servito da Di Lorenzo con un cross e di testa insacca. Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 52’ accorcia le distanze l’Atalanta con Scamacca che su assist di Bellanova spedisce il pallone in rete al volo. Al 66’ ci prova ancora Scamacca, Milinkovic-Savic spedisce in angolo. Secondo tempo con un Napoli più conservativo, più propositiva l’Atalanta. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 94’ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Rrahmani (dal 24′ st Mazzocchi), Buongiorno, Beukema (dal 18′ st Juan Jesus); Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez (dal 24′ st Elmas); Lang (dal 24′ st Politano), Hojlund (dal 29′ st Lucca), Neres. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Olivera, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Conte.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta (dal 16′ st Zalewski); De Ketelaere (dal 32′ st Samardžić), Lookman (dal 37′ st Maldini); Scamacca. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Musah, Kamaldeen, Scamacca, Samardžić, Kolašinac, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Maldini, Krstović. Allenatore: Palladino.

Reti: al 17′ pt Neres, al 38′ pt Neres, al 46′ pt Neres, al 7′ st Scamacca

Ammonizioni: De Roon, Zappacosta, Juan Jesus

