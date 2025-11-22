IN EVIDENZA

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Neres e Lang rimettono le ali al Napoli

Eduardo Letizia 22 Novembre 2025 0 1 min read

Milinkovic-Savic 6 – Nessun intervento trascendentale, nessun errore grave.

Beukema 6 – Qualche incertezza nel giro palla, ma pure un paio di interventi in chiusura importanti.

Rrahmani 5.5 – Buon primo tempo, ma nella ripresa soffre incredibilmente Scamacca.
(Juan Jesus 5.5 – Ingresso, nel momento concitato del match, con qualche affanno.)

Buongiorno 5.5 – Alterna buoni interventi a momenti in cui si perde un po’ il diretto avversario.

Di Lorenzo 6.5 – Giocando a tutta fascia, protetto da un centrale alle sue spalle, si sente più a suo agio ed offre una prestazione consistente in entrambe le fasi.

Lobotka 5.5 – Non riesce a tenere le redini del centrocampo, soprattutto nella ripresa, quando la squadra fatica a ripartire.

McTominay 6.5 – Assist per il secondo gol e tanto lavoro fisico in mezzo al campo.

Gutierrez 5.5 – Si vede poco in fase di spinta, cala difensivamente ad inizio ripresa.
(Mazzocchi 5.5 – Ogni palla che tocca provoca l’entusiasmo del pubblico, che ne apprezza temperamento e professionalità. La qualità delle giocate, spesso, fa però storcere il naso.)

Neres 7.5 – Due gol di pregevole fattura, che mostrano che, se liberati da eccessivi compiti difensivi, gli esterni d’attacco sanno pure segnare.
(Politano 5.5 – Non riesce a fornire un adeguato contributo nei minuti finali.)

Hojlund 6 – Nel primo tempo lavora molto spalle alla porta, propiziando anche la rete dell’1-0. Cala fisicamente nella ripresa.
(Lucca 5 – Fatica a tenere anche un solo pallone davanti.)

Lang 7 – Finalmente il primo gol, regolare, il azzurro e una buona prova sull’out mancino d’attacco. Speriamo possa essere un nuovo inizio della sua avventura in azzurro.
(Elmas 5.5 – Tocca pochi palloni e con qualità non eccelsa.)

Commenti
Tags :

Eduardo Letizia

View More Posts

Che notte al “Curcio”: il Benevento ribalta il match e supera il Picerno con Ciciretti e Carfora

Allo stadio “Donato Curcio” il Benevento fa visita al Picerno nella 27^ giornata del campionato di serie C, girone C. Nessun particolare problema di formazione […]

18 Febbraio 2024 0 3 min read

Politano, l’agente: “Spalletti non lo ha stimolato a rimanere. Ha creato polemica inutile”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mario Giuffredi, agente “Io a Dimaro? Vedremo nei prossimi […]

12 Luglio 2022 0 2 min read

Benitez, intelligenti pauca: un post-partita che fa riflettere…

A buon intenditor poche parole. Il messaggio che Rafa Benitez ha voluto trasmettere urbi et orbi nel post-partita di Wolfsburg-Napoli è di quelli che lasciano […]

17 Aprile 2015 0 1 min read

GARA DI MONZA – Il Tar cancella il divieto del Cams, i tifosi napoletani pronti a sostenere il Napoli in Brianza

Ottime nuove per i tifosi azzurri, pur se ancora non c’è l’ufficialità. Infatti sembra che il Tar abbia accolto il ricorso avverso il divieto  di […]

13 Maggio 2023 0 56 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui