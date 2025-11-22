LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Neres e Lang rimettono le ali al Napoli

Milinkovic-Savic 6 – Nessun intervento trascendentale, nessun errore grave.
Beukema 6 – Qualche incertezza nel giro palla, ma pure un paio di interventi in chiusura importanti.
Rrahmani 5.5 – Buon primo tempo, ma nella ripresa soffre incredibilmente Scamacca.
(Juan Jesus 5.5 – Ingresso, nel momento concitato del match, con qualche affanno.)
Buongiorno 5.5 – Alterna buoni interventi a momenti in cui si perde un po’ il diretto avversario.
Di Lorenzo 6.5 – Giocando a tutta fascia, protetto da un centrale alle sue spalle, si sente più a suo agio ed offre una prestazione consistente in entrambe le fasi.
Lobotka 5.5 – Non riesce a tenere le redini del centrocampo, soprattutto nella ripresa, quando la squadra fatica a ripartire.
McTominay 6.5 – Assist per il secondo gol e tanto lavoro fisico in mezzo al campo.
Gutierrez 5.5 – Si vede poco in fase di spinta, cala difensivamente ad inizio ripresa.
(Mazzocchi 5.5 – Ogni palla che tocca provoca l’entusiasmo del pubblico, che ne apprezza temperamento e professionalità. La qualità delle giocate, spesso, fa però storcere il naso.)
Neres 7.5 – Due gol di pregevole fattura, che mostrano che, se liberati da eccessivi compiti difensivi, gli esterni d’attacco sanno pure segnare.
(Politano 5.5 – Non riesce a fornire un adeguato contributo nei minuti finali.)
Hojlund 6 – Nel primo tempo lavora molto spalle alla porta, propiziando anche la rete dell’1-0. Cala fisicamente nella ripresa.
(Lucca 5 – Fatica a tenere anche un solo pallone davanti.)
Lang 7 – Finalmente il primo gol, regolare, il azzurro e una buona prova sull’out mancino d’attacco. Speriamo possa essere un nuovo inizio della sua avventura in azzurro.
(Elmas 5.5 – Tocca pochi palloni e con qualità non eccelsa.)