COPERTINA

OBBIETTIVO NAPOLI – Azzurri belli e vincenti: Conte ritrova il coraggio delle idee

Vincenzo Letizia 22 Novembre 2025 0 1 min read

C’è un momento, nelle stagioni che contano, in cui una squadra smette di cercarsi e finalmente si trova. Nel Napoli di Conte quel momento è arrivato stasera, quasi per necessità, quasi per intuizione: le assenze hanno spinto il tecnico a osare. E osando — audentes fortuna iuvat — il Napoli è tornato ad assomigliare a ciò che aveva promesso di essere.

Un Napoli bello, verticale, vivo, come non si vedeva da mesi. Le ali pure, la difesa a tre, l’aggressione feroce sul primo possesso: tutto sembrava muoversi in un’unica direzione, quella del campo in salita, della pressione alta, del coraggio che diventa identità. Uomo contro uomo, senza paracadute. Napoli scintillante, Napoli effervescente: quello che il popolo azzurro chiedeva da tempo.

Il primo tempo è stato una dichiarazione: intensità, velocità, fame. Il secondo era iniziato allo stesso modo — con Højlund a un passo dal chiudere i conti — prima che riaffiorassero i soliti fantasmi. Doppia amnesia difensiva: Rrahmani che perde il duello, Milinković-Savić che si fa sorprendere sul suo palo. L’Atalanta ringrazia, il Napoli barcolla, il Maradona trattiene il fiato.

Eppure stavolta la squadra non crolla. Non si smarrisce. Non torna prigioniera dei suoi recenti tormenti. Anzi, si ricompatta, soffre, gestisce. Vince: che poi è la forma più antica di terapia sportiva.

Restano le note stonate, eccome: gli stop forzati di Rrahmani e soprattutto di Højlund — che Conte considera il terminale perfetto per il calcio che vuole — sono campanelli d’allarme. Il norvegese si tocca, si accascia, chiede il cambio: preoccupazione vera.

Ma oggi, almeno oggi, il Napoli ritrova la vetta. Ritrova la sua immagine, la sua corsa, il suo coraggio. Ritrova anche un pizzico di destino.

Perché questo Napoli, quando gioca con fegato e idee, sembra davvero un’altra squadra.
E allora sì, let’s go.

di Vincenzo Letizia

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Sky – Zapata, Giuntoli a colloquio con l’entourage: rinnovo e poi partenza per Udine. E Allan…

Trattative incrociate tra Napoli e Udinese. Oggi al ritiro di Dimaro c’erano gli agenti di Duvan Zapata, il quale domani rinnoverà con gli azzurri per una stagione; poi la partenza per […]

19 Luglio 2015 0 30 sec read

Pallone d’ Oro 2014: trionfa ancora l’ asso portoghese Cristiano Ronaldo

E’ appena stato assegnato il Pallone d’ oro 2014 durante la cerimonia svoltasi a Zurigo… Cristiano Ronaldo, Leo Messi e Manuel Neuer, questi i 3 […]

12 Gennaio 2015 0 1 min read

Sarri: “Contro il Sassuolo partita molto pericolosa”

“Il Sassuolo è una squadra molto pericolosa soprattutto nella partita singola può creare tante insidie“. Il giorno del rinnovo di Insigne coincide anche con la […]

22 Aprile 2017 0 2 min read

Tonelli, terminate le visite mediche: “Ancora non ho firmato. Sarri? Non l’ho sentito”

“E’ ancora presto per parlarne, ancora non ho firmato. Va tutto bene? Penso di sì. Sarri? Non l’ho ancora sentito”. Di poche parole Lorenzo Tonelli, […]

17 Maggio 2016 0 20 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui