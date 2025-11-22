OBBIETTIVO NAPOLI – Azzurri belli e vincenti: Conte ritrova il coraggio delle idee

C’è un momento, nelle stagioni che contano, in cui una squadra smette di cercarsi e finalmente si trova. Nel Napoli di Conte quel momento è arrivato stasera, quasi per necessità, quasi per intuizione: le assenze hanno spinto il tecnico a osare. E osando — audentes fortuna iuvat — il Napoli è tornato ad assomigliare a ciò che aveva promesso di essere.
Un Napoli bello, verticale, vivo, come non si vedeva da mesi. Le ali pure, la difesa a tre, l’aggressione feroce sul primo possesso: tutto sembrava muoversi in un’unica direzione, quella del campo in salita, della pressione alta, del coraggio che diventa identità. Uomo contro uomo, senza paracadute. Napoli scintillante, Napoli effervescente: quello che il popolo azzurro chiedeva da tempo.
Il primo tempo è stato una dichiarazione: intensità, velocità, fame. Il secondo era iniziato allo stesso modo — con Højlund a un passo dal chiudere i conti — prima che riaffiorassero i soliti fantasmi. Doppia amnesia difensiva: Rrahmani che perde il duello, Milinković-Savić che si fa sorprendere sul suo palo. L’Atalanta ringrazia, il Napoli barcolla, il Maradona trattiene il fiato.
Eppure stavolta la squadra non crolla. Non si smarrisce. Non torna prigioniera dei suoi recenti tormenti. Anzi, si ricompatta, soffre, gestisce. Vince: che poi è la forma più antica di terapia sportiva.
Restano le note stonate, eccome: gli stop forzati di Rrahmani e soprattutto di Højlund — che Conte considera il terminale perfetto per il calcio che vuole — sono campanelli d’allarme. Il norvegese si tocca, si accascia, chiede il cambio: preoccupazione vera.
Ma oggi, almeno oggi, il Napoli ritrova la vetta. Ritrova la sua immagine, la sua corsa, il suo coraggio. Ritrova anche un pizzico di destino.
Perché questo Napoli, quando gioca con fegato e idee, sembra davvero un’altra squadra.
E allora sì, let’s go.
di Vincenzo Letizia