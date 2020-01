L’AVVERSARIO – Il Napoli sfida a Fuorigrotta la Fiorentina di Iachini

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Perugia, il Napoli affronterà domani al San Paolo la Fiorentina per la ventesima giornata di Serie A. I viola hanno collezionato fino adesso 21 punti, con 5 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte; dopo l’esonero di Montella è arrivato Iachini, con il quale è arrivato un pareggio in trasferta a Bologna e uina vittoria aal Franchi contro la Spal per 1-0. Per quanto riguarda le reti, sono 23 quelle realizzate e 29 le subìte, nella classifica di gol segnati al primo posto ci sono Milenkovic, Castrovilli, Pulgar e Vlahovic con 3 reti ciascuno, seguono Pezzella, Ribery e Chiesa a 2 e infine Caceres, Badelj, Boateng e Benassi con un solo gol.

I precedenti contro il Napoli – Sono 143 i precedenti tra le due squadre in massima serie, con 51 vittorie per il Napoli, 40 pareggi e 52 vittorie per la Fiorentina. L’ultima vittoria al San Paolo degli azzurri è datata 15 settembre 2018 col risultato di 1-0, mentre l’ultimo trionfo dei viola a Fuorigrotta risale al 23 marzo 2014, risultato 0-1.

La formazione tipo della Fiorentina – Modulo 3-5-2 con Dragowski tra i pali, difesa a 3 con Milenkovic, Pezzella e Caceres, a centrocampo Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli e Dalbert, in attacco Chiesa e Vlahovic.

Mariano Potena

