A quanto pare il direttore sportivo del club di De Laurentiis lavora sul mercato in proiezione futura, in vista della prossima stagione. A tal proposito il Napoli fa la spesa in casa gialloblù; infatti appare ormai definito l’accordo con il Verona per l’arrivo a giugno prossimo di due calciatori, se non addirittura tre. Si tratta di Amrabat e Rahmani, il primo classe 96 di nazionalità marocchina, è un centrocampista puro, mentre il secondo, un armadio di 192 cm, nato nel 94, di origini albanesi, è un terzino sinistro. Il costo totale dell’operazione, secondo quanto scrive il quotidiano sportivo dalle pagine rosa, ammonterebbe a circa 35 milioni di euro. Il dirigente azzurro è in contatto con i loro agenti per la firma del contratto. Oltre ai due giocatori di cui sopra, Giuntoli è interessato anche al talento, classe 2000 Marash Kumbulla, nato a Peschiera del Garda da genitori albanesi. E’un difensore centrale abbastanza completo, molto bravo nel gioco aereo, abile nella marcatura ed abbastanza discreto in fase d’impostazione.

