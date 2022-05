Buon Compleanno Ciro! – Oggi Mertens festeggia 35 primavere

Quest’oggi Ciro, Dries Mertens festeggia il suo Compleanno, avendo compiuto 35 primavere che, tuttavia, non dimostra affatto come testimonia il suo splendido rendimento in campo, condito già da 11 reti in campionato, pur avendo giocato molto poco. Il folletto belga oramai è divenuto un figlio adottivo della città partenopea ed è amato e stimatissimo dai tifosi azzurri. In onore del capoluogo campano e dei suoi fans, Mertens ha voluto chiamare il figlio Ciro Romeo, il che non può che inorgoglire il popolo partenopeo. Dunque, Buon Compleanno Ciro, che questo lieto giorno sia foriero di tanta serenità e di una lunga permanenza a Napoli, sia da calciatore che da dirigente.!