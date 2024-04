IL FISCHIETTO – NAPOLI vs ROMA, dirige Sozza di Seregno, al Var Abisso

Scelto l’arbitro che diigerà il match di domenica primma, alle 18, al Maradona, tra il Napoli e la Roma, valido per la 34esima giornata.

Sarà il signor Sozza di Seregno, assistito dai giudici di linea Bercigli e Scatragli, dal IV Uomo Colomboe dagli addetti al VAR Abisso e Irrati. Il fischietto lombardo, in passato, ha incrociato il Napoli in cinque occasioni, in cui gli azzurri hanno riportato due successi, due pari e una sconfitta. Recentemente Sozza ha arbitrato in Inter – Napoli del 4 gennaio 2023, gara terminata 1 a 0 per i nerazzurri.