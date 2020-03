LA PARTITA – Napoli-Torino 2-1, a segno Manolas e Di Lorenzo

Il Napoli batte il Torino al San Paolo 2-1 con le reti di Manolas nel primo tempo e di Di Lorenzo nella ripresa, per i granata non basta il gol di Edera a pochi minuti dalla fine.

PRIMO TEMPO

Al 2′ minuto subito pericoloso il Torino con Ansaldi che serve con un cross De Silvestri, Ospina esce dai pali e il centrocampisca prova la conclusione, ma ka difesa del Napoli salva sulla linea. Al 20′ passa in vantaggio il Napoli com Kostas Manolas, che sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Insigne, spedisce il pallone in rete con un colpo di testa. Al 24′ Insigne approfitta di un passaggio sbagliato da parte del Torino, si invola verso l’area ma a tu per tu con Sirigu non trova il gol, il portiere granata intercetta. Sucessivamente gli azzurri ci provano prima con Insigne, con Sirigu che spedisce il pallone in angolo, e poi con un colpo di testa di Milik, il pallone termina di poco alto. Al 45′ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa con il dominio del Napoli sulla gara, azzurri molto proposiyivi in attacco ma non riescono a trovare il secondo gol. Al 73′ Politano serve un gran pallone a Di Lorenzo, che in area prova la conslusione, ma il portiere ci arriva e spedisce in angolo. All’83’ arriva il raddoppio del Napoli con Giovanni Di Lorenzo, che viene servito da Mertens dalla distanza e spedisce il pallone in rete. Al 90′ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 91′ il Torino accorcia le distanze con Edera che riceve il pallone da Ansaldi e di testa va a segno. Al 94′ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Ruiz, Lobotka (79′ Allan), Zielinski; Politano (84′ Elmas), Milik (74′ Mertens), Insigne. A disp: Meret, Karnezis, Luperto, Ghoulam, Mario Rui, Demme, Callejon, Lozano. All.: Gennaro Gattuso

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli (66′ Meitè), Rincon (83′ Verdi), Lukic, Ansaldi; Zaza (84′ Edera), Belotti. A disp: Ujkani, Rosati, Djidji, Singo, Lyanco, Adopo, Aina, Berenguer. .All.: Moreno Longo

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)

Reti: 19′ Manolas (N), 82′ Di Lorenzo (N), 90′ + 1 Edera (T)

Ammoniti: Allan (N) Rincon, Zaza, Ansaldi (T).

Mariano Potena

