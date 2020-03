LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Napoli-Torino 2-1, Manolas colosso, delude Politano

OSPINA 6: a parte il gol subito, non deve mai intervenire. Veramente inguardabile la prova del Toro.

DI LORENZO 7: difende bene e attacca meglio, da rimarcare il gol di tempismo sul passaggio illuminante di Mertens.

MANOLAS 7,5: colpo di testa vincente, il terzo per lui in campionato. Zaza e Belotti gli fanno il solletico.

MAXIMOVIC 7: grande partita per lui in anticipo e marcatura. Insuperabile

HYSAJ 5.5: non è a suo agio a sinistra, infatti sbaglia qualche cross di troppo. Nel finale si perde Edera.

ZIELINSKI 6: non ripete la super prestazione come contro il Barcellona, però quando dà gli strappi è in contropiede il giocatore più pericoloso del Napoli.

LOBODKA 7: gioca a due tocchi con grande precisione. Non disdegna neanche qualche azione personale palla al piede. Buona la sua regia.

FABIAN RUIZ 6,5: sempre nel vivo del gioco con la sua qualità ma anche con qualche errore di misura.

ALLAN 6: corre e si batte con ardore nei minuti finali del match.

POLITANO 5: prova e riprova la solita azione col sinistro rientrando verso il centro ma puntualmente si perde. Lontano parente del giocatore del Sassuolo che fece innamorare Giuntoli già due anni fa. Si rifarà…

ELMAS S.V.: pochi istanti per lui per mettersi in mostra.

MILIK 6.5: si muove bene e fa la sponda, i compagni però lo servono poco e male.

MERTENS 6.5: regala un assist al bacio per il bel gol di Di Lorenzo.

INSIGNE 6.5: buona prova di sacrificio e applicazioni, anche se manca il lampo che da un giocatore come lui ci dobbiamo sempre aspettare.

Vincenzo Letizia

Questo articolo è stato letto 117 volte