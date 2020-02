Gli interventi di Gianni Francini e Maurizio De Giovanni a Radio Onda Sport

Gianni Francini, ex di Napoli e Torino è intervenuto in diretta a “Donne nel Pallone – Speciale Bar Sandomingo”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.

Napoli-Torino? E’ una partita che ho nel cuore, ma anche se sono molto legato al Torino io grido “Forza Napoli”. La città partenopea a cui sono molto legato, mi ha dato moltissimo. Spero vinca Gattuso anche per dare continuità alla striscia positiva di gare.

Manolas-Maksimovic? Mi piace molto come coppia, hanno concesso poco agli avversari e stanno facendo bene, riescono a tamponare l’assenza di Koulibaly. Anche Mario Rui sta facendo molto bene, spero però che Ghoulam possa tornare per dare una mano sulla fascia, ci sono tante partite ancora e potrebbe far riposare Mario Rui ogni tanto.

Il gol di Mertens al Barcellona con il mio al Real Madrid? Quello del belga è molto importante, non solo perché contro i blaugrana, ma anche perché ha raggiunto Hamsik. Giocatori come lui in giro ce ne sono pochi, spero che possa continuare a fare tanti gol e che il Presidente faccia di tutto per trattenerlo. Lui vuole restare, e spero che la dirigenza faccia qualche sforzo per trattenerlo. Capisco che ha 32 anni, ma fisicamente sta benissimo, e poi, ha dato tanto al Napoli.

Mario Rui su Griezmann? Sicuramente non era tutta colpa sua. Lui non si è accorto dell’avversario dietro e anche Di Lorenzo, non è riuscito a salire con la linea difensiva.

Milik? Ha delle caratteristiche diverse rispetto a Mertens. In alcune partite, dove le difese sono bloccate il polacco è preferibile, mettendo la palla in mezzo, può impensierire di più gli avversari. Anche lui è in attesa di sapere del suo futuro, non si capisce se la società intenda rinnovare. Lui è un giocatore importante, credo abbia bisogno di un po’ di fiducia sia dall’allenatore che dai compagni. È difficile entrare a 10/15 min dalla fine e fare bene, giocare pochi minuti non porta incisività a lui e alla squadra.

Rinnovi? È sicuramente una situazione strana. Sono tanti i calciatori del Napoli in attesa di conoscere il proprio futuro: Mertens, Callejon, Milik, Zielinski. Cedere tutti loro a parametro zero non è certo una cosa positiva per la società, dovranno sbrigarsi al più presto e prendere una decisione.