EDITORIALE – Napoli: Tra Antonio Conte ed il rispetto (per i tifosi) perduto

Antonio Conte, da oggetto del desiderio dei tifosi azzurri a barzelletta il passo è davvero breve.

Oramai la narrazione degna di Beautiful riguardante i contatti tra il tecnico Salentino ed il Napoli ogni giorno si arricchisce di particolari allettanti ed al tempo stesso discordanti. Per carità, si sa che il mercato è sempre in evoluzione, però un conto è riportare le notizie in modo cristallino (senza secondi fini) altro affare è edulcorarle in modo da proteggere a tutti i costi l’agire della proprietà. Ed ecco che in pochi giorni, dagli osanna verso il presidente per la firma di Antonio Conte s’è passato addirittura a dichiarare che l’ex tecnico bianconero non è il profilo adatto alla nostra squadra, ed addirittura che il fatto che sia stato avvicinato sia solo un’invezione di una stampa (non di parte) senza scrupoli, che ha come fine ultimo quello di attaccare la suddetta proprietà.

Peccato che ad inizio aprile la signora Valentina, figlia del Presidentissimo azzurro, dal suo account privato abbia indirettamente confermato l’interesse (e quindi i contatti) tra la società azzurra ed il tecnico Salentino, lasciando intendere al tifoso che le chiedeva informazioni in merito che, in quella fase, la decisione spettasse a Conte.

Sulla base di ciò, è plausibile pensare che le voci che narrano di un dietrofront di AdL dopo che l’ex CT abbia successivamente accettato l’offerta siano reali, mentre i tentativi di nascondere la verità (quella che Conte ha accettato l’offerta ed il presidente al momento s’è tirato indietro) da parte dei soliti “amici” sia solo l’ennesimo raggiro ai danni dei tifosi, che probabilmente qualcuno crede siano forniti di sveglia al collo ed anello al naso.

Ci vorrebbe un pizzico di rispetto per coloro che, pagando profumatamente, anche quest’anno hanno sostenuto codesta società nell’illusione che si potesse almeno difendere il titolo in modo dignitoso!

Salvatore Migliara