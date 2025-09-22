LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Spinazzola in grande spolvero; Gilmour, marcatore inatteso

Meret 6.5 – Risponde con sicurezza nelle circostanze in cui è chiamato in causa. Non può nulla sui gol subiti.
Di Lorenzo 5 – Bene in fase di spinta, ma la follia nel finale rimane ingiustificabile.
Beukema 5.5 – Prestazione per lunghi tratti attenta, ma nel finale perde lucidità.
Buongiorno 6.5 – Sempre concentrato ed aggressivo in ogni intervento difensivo.
(Juan Jesus 6 – Entra in un momento in cui la difesa perde un po’ di sicurezza, non per demeriti suoi.)
Spinazzola 7.5 – Costantemente in proiezione offensiva, è uno dei motori principali degli attacchi azzurri. L’assist ed il gol sono il giusto suggello ad un periodo di gran forma.
Politano 6.5 – Il più propositivo della squadra, sempre alla ricerca di una giocata che possa rivelarsi decisiva, tra cross ed iniziative personali.
Elmas 6 – Si vede annullare il primo gol stagionale, per un fuorigioco millimetrico di Hojlund, e cerca di offrire variabili tattiche al gioco offensivo sulla trequarti, senza mai incidere significativamente.
(Anguissa 6.5 – Entra con personalità e voglia di inserirsi nelle azioni d’attacco.)
Gilmour 6.5 – Talvolta impreciso, in fase di impostazione, trova una grande giocata sul gol dell’1-0.
(Lobotka 6.5 – Dona maggior ritmo e precisione alla mediana.)
De Bruyne 6 – Rischia il rigore, in avvio, e fatica ad imporre un ritmo costante alle sue giocate, ma alcuni colpi e la tranquillità con cui gestisce i minuti finali, lasciano intravedere la sua importanza.
McTominay 5.5 – Nel primo tempo incide poco, rimanendo spesso defilato sulla sinistra. Nella ripresa si accentra con maggior frequenza, con pochi spunti memorabili.
Hojlund 6 – Lotta costante, spalle alla porta, senza trovare l’acuto decisivo.
(Lucca 7 – Entra con grande convinzione e trova pure il suo primo, importantissimo, gol in campionato.)