COPERTINA

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Spinazzola in grande spolvero; Gilmour, marcatore inatteso

Eduardo Letizia 22 Settembre 2025 0 1 min read

Meret 6.5 – Risponde con sicurezza nelle circostanze in cui è chiamato in causa. Non può nulla sui gol subiti.

Di Lorenzo 5 – Bene in fase di spinta, ma la follia nel finale rimane ingiustificabile.

Beukema 5.5 – Prestazione per lunghi tratti attenta, ma nel finale perde lucidità.

Buongiorno 6.5 – Sempre concentrato ed aggressivo in ogni intervento difensivo.
(Juan Jesus 6 – Entra in un momento in cui la difesa perde un po’ di sicurezza, non per demeriti suoi.)

Spinazzola 7.5 – Costantemente in proiezione offensiva, è uno dei motori principali degli attacchi azzurri. L’assist ed il gol sono il giusto suggello ad un periodo di gran forma.

Politano 6.5 – Il più propositivo della squadra, sempre alla ricerca di una giocata che possa rivelarsi decisiva, tra cross ed iniziative personali.

Elmas 6 – Si vede annullare il primo gol stagionale, per un fuorigioco millimetrico di Hojlund, e cerca di offrire variabili tattiche al gioco offensivo sulla trequarti, senza mai incidere significativamente.
(Anguissa 6.5 – Entra con personalità e voglia di inserirsi nelle azioni d’attacco.)

Gilmour 6.5 – Talvolta impreciso, in fase di impostazione, trova una grande giocata sul gol dell’1-0.
(Lobotka 6.5 – Dona maggior ritmo e precisione alla mediana.)

De Bruyne 6 – Rischia il rigore, in avvio, e fatica ad imporre un ritmo costante alle sue giocate, ma alcuni colpi e la tranquillità con cui gestisce i minuti finali, lasciano intravedere la sua importanza.

McTominay 5.5 – Nel primo tempo incide poco, rimanendo spesso defilato sulla sinistra. Nella ripresa si accentra con maggior frequenza, con pochi spunti memorabili.

Hojlund 6 – Lotta costante, spalle alla porta, senza trovare l’acuto decisivo.
(Lucca 7 – Entra con grande convinzione e trova pure il suo primo, importantissimo, gol in campionato.)

Commenti

Eduardo Letizia

View More Posts

Ag. Witsel: “Ho incontrato Giuntoli a Bruxelles, c’è interesse. Napoli sarebbe per Axel un passo avanti in carriera”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Thierry Witsel, papà e agente di Axel Witsel : “E’ vero, […]

1 Luglio 2016 0 1 min read

OBIETTIVO NAPOLI – Inizia molto male l’era-Sarri

Non c’è pace per i tifosi azzurri. Dopo il disastroso finale di stagione targato Benitez, anche il primo atto di questa nuova annata riserva una […]

23 Agosto 2015 0 2 min read

Zhang e Marotta ribadiscono il no ad Icardi, pressing del Napoli sull’argentino

Nel pomeriggio di oggi, il presidente Zhang e l’amministratore delegato Marotta si sono incontrati e confrontati con Mauro ICARDI. A quest’ultimo è stato ribadito come […]

27 Agosto 2019 0 43 sec read

Derby Lazio – Roma, tensione all’ esterno dello Stadio, due tifosi accoltellati

Secondo quanto riportato da Repubblica.it all’ esterno dell’ Olimpico, a precedere il derby della Capitale, ci sarebbero stati degli scontri tra tifoserie laziali e romaniste.  […]

25 Maggio 2015 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui