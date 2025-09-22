BREVI

Le formazioni ufficiali di Napoli-Pisa

Vincenzo Letizia 22 Settembre 2025 0 11 sec read

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Bonfanti; Nzola, Moreo. Allenatore: Alberto Gilardino

Commenti

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Zapata saluta Napoli: “Due anni molto importanti: tornerò più forte di prima!”

Duvan Zapata saluta Napoli, ma il suo è solo un arrivederci. L’attaccante colombiano, infatti, va all’Udinese in prestito secco della durata di due anni. Su […]

21 Luglio 2015 0 21 sec read

Allan, si lavora per prolungare il contratto fino al 2021

Si lavora per prolungare il contratto di Allan fino al 2021. E’ quanto sostiene la Gazzetta dello Sport, secondo la quale sarebbero già stati avviati […]

9 Settembre 2017 0 15 sec read

Straordinario Record di visitatori- Il Largo Maradona, ai Quartieri, è secondo solo al Colosseo romano, superati persino gli Scavi di Pompei

Incredibile ma vero, Napoli ha stabilito, negli ultimi due anni, un nuovo e  straordinario record, relativamente alle presenze al Largo Mardona, situato ai Quartierei Spagnoli, […]

29 Novembre 2024 0 1 min read

LE INTERVISTE – Atalanta, de Roon: ci rifaremo contro il Lipsia, il Napoli ha meritato di vincere

Marten de Roon, centrocampista dell’Atalanta, dopo la sconfitta contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: “Credo che siamo fuori dai posti per la […]

3 Aprile 2022 0 49 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui