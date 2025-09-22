Trombetti, Carli, Sparnelli, Uccella e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Trombetti: “Non sono favorevole al turnover. Al Napoli serve un’iniezione di fiducia immediata”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il professor Guido Trombetti con il suo editoriale: “Il Napoli col Pisa non può sbagliare: il primo motivo è di ordine psicologico. Non penso che la sconfitta contro il City lasci qualcosa, ma serve un’iniezione di fiducia immediata. Non so quali scelte farà Conte, ma non sono convinto del turnover. Ancora non abbiamo visto queste rotazioni, fatta a eccezione di Spinazzola e in parte di Milinkovic-Savic. Credo che sia opportuno insistere con i quattro centrocampisti, ma senza stravolgere il nuovo modulo. Per tornare al 4-3-3 e vedere i nuovi acquisti c’è tempo. L’ossatura del Napoli dei titolari deve rimanere questa. Se una squadra è forte deve restare con un modulo e un undici di riferimento, salvo esigenze e qualche rotazione”.

Carli: “Nessuno fino ad ora ha messo il Pisa sotto sul piano del gioco, ma c’è l’allarme attacco”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Alessio Carli: “Tourè sarà assente perché la moglie è in travaglio. Gilardino deve fare i conti con un po’ di assenze. C’è anche il dubbio Tramoni: lui fa mezz’ala e il Pisa perde qualcosa in fisicità. I nerazzurri hanno sofferto a Udine, e il fatto che Conte non dovrebbe fare turnover probabilmente preoccupa un po’ Gilardino. Fino ad ora il Pisa non è mai stato messo sotto nel gioco, ma manca l’uomo che finalizza. La squadra crea ma ancora non è stato trovato chi la mette dentro. Ci si aspetta qualcosa di più da Nzola, ad esempio. Il Pisa voleva Simeone, l’ex Fiorentina non era una prima scelta. C’è un po’ di rammarico proprio per non aver preso la prima punta che era negli obiettivi”.

Sparnelli: “Mi aspetto turnover contro il Pisa. Se Neres e Lang non giocano queste gare, quando lo faranno?”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Massimo Sparnelli: “Con il Pisa è l’occasione per far giocare un po’ di nuovi volti. Ad esempio penso possa essere la partita di Lang: se non lo vediamo col Pisa allora quando? Il Napoli dovrebbe essere camaleontico, anche dal punto di vista del modulo. Anche Neres ha bisogno di giocare. Parliamo di calciatori che nella loro carriera hanno dimostrato di valere. Se non li facciamo giocare in una partita del genere allora mi chiedo quale sarà la loro occasione. Mi aspetto Gilmour titolare, accompagnato da un turnover abbastanza cospicuo. Il turnover tra i pali andrà avanti. Meret ha capito che non sarà il titolare inamovibile. Mi aspetto, comunque, lui titolare perché Milinkovic-Savic ha giocato due partite di fila. Il calcio è cambiato e questo riguarda anche il portiere. De Laurentiis ha addirittura parlato di un futuro con due allenatori, ecco perché dobbiamo prepararci a vedere tante rotazioni”.

Uccella: “Napoli, esordio non esaltante per Mitrou-Long. Si spera di arrivare a quota mille abbonati”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Canale 21 Davide Uccella per il suo Punto Basket: “La sconfitta del Napoli Basket in amichevole va letta bene. C’è stato il debutto molto atteso di Mitrou-Long, anche se le assenze sono ancora tante. Avevamo già visto qualche leggerezza del reparto “lunghi” di Napoli, e certe carenze tendono a evidenziarsi contro avversari più quotati. L’invito resta quello di basarsi sulle partite vere, dove in palio ci sono i due punti. Servirebbe dare un’accelerata sulla campagna abbonamenti, ancora ferma a quota circa 700 tessere. Ancora poche. Si spera in una quota mille, ma forse il precampionato non esaltante non sta aiutando. C’è ancora un’amichevole il 26 e poi si entrerà nel vivo della preparazione in vista dell’inizio del campionato”.

Fabbroni: “Conte manderà un messaggio alla piazza: il Napoli non può permettersi di sbagliare”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Mi aspetto un turnover molto moderato con il Pisa. Il fatto che le seconde linee non partono titolari non significa che non avranno spazio. In questo campionato il Napoli non può sbagliare niente. Questo è un momento delicato, c’è una partita col Pisa che arriva dopo una sconfitta e c’è da testare la condizione psichica e fisica della squadra. Per questo non è il momento di fare troppi esperimenti. Conte manderà un messaggio alla piazza: da Manchester è arrivata una sconfitta, dopo che il Napoli non è riuscito a giocare alla pari contro una delle squadre più forti al mondo. Il Pisa farà di tutto per non perdere e gli azzurri devono dimostrare di non avere scorie mentali dopo la partita di Champions”.

