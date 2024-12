Coppa Italia – L’Empoli passa a Firenze, dopo i calci di rigore e va ai quarti di finale della manifestazione tricolore

La squadra di D’Aversa è la terza formazione a guadagnare l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, grazie alla vittoria sulla Fiorentina, al Franchi, per 6 a 5 dopo i calci di rigore necessari, in quanto la partita, al fischio finale dell’arbitro, era terminata sul 2 a 2. Fatali gli errori dal dischetto di Keen e Ranieri, mentre per gli ospiti è stato decisivo il penalty calciato dal napoletano Sebastiano Esposito, autore peraltro anche del definitivo pareggio. Oggi, ultima gara in programma, per questa settimana; si gioca, infatti, alle 21, all’Olimpico Lazio vs Napoli, con gli azzurri che scenderanno in campo con moltissime seconde linee. Le altre gare degli ottavi di Coppa si disputranno dal 17 al 19 dicembre prossimi.