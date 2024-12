Roma – Stasera primo round, in Coppa Italia, della doppia sfida, in tre giorni, fra Lazio e Napoli; diversi volti nuovi in entrambe le formazioni

Questa sera, alle 21, allo stadio Olimpico della capitale, si disputerà, per gli ottavi di finale della Coppa Italia ad eliminazione diretta, il primo round di Lazio-Napoli, a soli tre giorni dalla sfida in campionato di domenica al Maradona, valida per la quindicesima giornata. Le due formazioni, per diverse cause, avranno tante novità. Se il tecnico biancoceleste Baroni è alle prese con molte indisponibilità e dubbi tecnico-tattici, Conte, invece, sembrerebbe intenzionato ad un massiccio turnover per dare spazio a quei giocatori che, difficilmente, giocano in campionato. Rispetto all’infausta partita di Parma, la Lazio cambia la difesa con il solo Pellegrini a sinistra, quindi Marusic, Gigot e Patric a completare il pacchetto arretrato, con molti dubbi su Lazzari a destra e l’ex Hysai a sinistra. In casa Napoli rimane l’incognita se schierare o meno uno dei difensori titolari. In attacco, fuori Lukaku, Politano e Kvaratskhelia, dentro Simeone prima punta affiancato, a destra da Neres e a sinistra da Ngonge. Ma potrebbe pure essere della partita Rasapadori. Staremo a vedere, sta di fatto che, tutti vorranno mettersi in mostra per avere qualche chance di entrare dall’inizio in gare di serie A.