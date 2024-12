LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Serata horror: Neres ci prova, Conte sceglie di non provare a passare il turno

Caprile 6 – Qualche incertezza, il rigore parato.

Zerbin 5 – Fuori ruolo, poche colpe.

(Di Lorenzo s.v.)

Rafa Marin 4.5 – Incerto in ogni circostanza.

Juan Jesus 4.5 – Come sopra.

Spinazzola 5 – Tanto fumo e poco arrosto.

Raspadori 4 – Non si capisce perché Conte, in vena di autolesionismo, lo tenga in campo quasi tutto il match, e in più fuori ruolo, come tanti altri suoi compagni stasera.

(Lobotka s.v.)

Gilmour 4.5 – Inesistente in fase di filtro, inconsistenze in quella di impostazione.

Folorunsho 4 – Presenza evanescente in mezzo al campo, a dispetto della sua presunta fisicità.

(McTominay s.v.)

Ngonge 4.5 – Avanti e indietro senza creare alcunché, né fornire efficace supporto difensivo. Peccato si sacrifichi Neres fuori ruolo, per far giocare lui a destra.

(Politano s.v.)

Simeone 6 – Segna e sfiora un secondo gol. Uno dei pochi che sembri all’altezza della situazione.

(Lukaku s.v.)

Neres 6 – Pur fuori ruolo, è l’unico che crea qualcosa. Un mistero perché Conte non voglia schierarlo nel suo ruolo più congeniale, sulla destra.

Conte 4 – Il difensivismo stasera non paga. Rivoluziona totalmente il suo undici, tra giocatori fuori ruolo ed altri semplicemente non all’altezza. Non effettua cambi quando potrebbero ancora incidere. Perché ha fatto di tutto per non provare a vincerla?