ANTEPRIMA PARTITA LAZIO vs NAPOLI DI COPPA ITALIA – Gli Azzurri cercano di guadagnare i quarti della competizione, che mancano da tre anni

Il Napoli tornerà in campo, reduce dalla vittoria di Torino, domani sera, allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione della gara degli ottavi di finale di Coppa Italia, contro la Lazio di Baroni, ex della partita. Dopo aver affrontato in precedenza, Modena e Palermo, l’11 di Conte si troverà di fronte un ostacolo di primo livello, visto che i biancocelesti, malgrado il k o di Parma, costituiscono una formazione tra le più in forma, in questo scorcio di stagione. Contro i padroni di casa, gli azzurri cercheranno di guadagnare, dopo tre anni di assenza, i quarti di finale della Coppa nazionale. Come anticipato in altra occasione, domani, molto probabilmente, scenderanno in campo undici calciatori che non hanno mai giocato insieme. Un turnover massiccio da parte dell’allenatore dei partenopei, per dare spazio a coloro che non ne trovano in campionato. Anche in casa biaancoceleste Baroni opterà per altre soluzioni, con l’innesto di tante cosiddette seconde linee. Pertanto le probabili formazioni dovrebbero esserele seguenti:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour, McTominay; Ngonge, Simeone, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Veniamo alle statistiche del match: La Lazio ha incontrato i partenopei 21 volte, in Coppa Italia, con uno score di 9 successi contro 8 degli avversari. Quattro, invece, i risultati nulli. Inoltre, nelle recenti cinque partite della manifestazione tricolore, i padroni di casa, contro gli azzurri, non hanno mai perso. L’ultimo successo del Napoli risale all’agosto del 1986. Per concludere, le due compagini si sono incrociate, solo due volte agli ottavi di finale ma erano delle sfide di andata e ritorno; per l’esattezza, nel 1997/98 e nel 2007/08 e in entrambi i casi, il Napoli non superò il turno. E’ la volta buona per invertire la tendenza.