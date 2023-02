IL PUNTO SULLA A- 21esima giornata, il Napoli vola, il Milan sprofonda

La ventunesima giornata di serie A, che si concluderà solo tra stasera e domani, con gli ultimi tre posticipi in programma. è stata caratterizzata dalla fuga del Napoli, vittorioso a La Spezia per 3 a 0 e dalla crisi profonda dei campioni d’Italia in carica, battuti nel derby meneghino per 1 a 0 dai cugini dell’Inter, oggi secondi in solitudine ma sempre a tredici punti dalla capolista. Gli altri risultati della domenica di campionato hanno visto il successo del Torino sull’Udinese per 1 a 0 e del Bologna, al Franchi, contro la Fiorentina per 2 a 1. I due posticipi di oggi vedono in campo Verona e Lazio alle 18.30 e Monza e Sampdoria alle 20,45. Quindi domani toccherà a Salernitana e Juve, alle 20,45 all’Arechi.