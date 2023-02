Benevento, Stellone per sostituire Cannavaro: inconto in corso con il presidente Vigorito

Fonti Sky danno Roberto Stellone nuovo allenatore del Benevento. Ore calde, quindi, che dovrebbero portare all’annuncio del tecnico che sostituirà Fabio Cannavaro. In questi minuti – sempre secondo l’emittente satellitare – sarebbe in corso un incontro tra il patron Vigorito e Stellone. L’ex tecnico di Frosinone, Palermo e Reggina, dovrebbe firmare fino a giugno con rinnovo in caso di salvezza. Si attende l’ufficialità.