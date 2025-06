CALCIOMERCATO NAPOLI – Le trattative entrano nel vivo, le ultime in casa azzurri

Dopo l’arrivo di De Bruyne, sembrava che il Napoli fosse in fase di stallo riguardo al mercato.

Non è così.

Il club partenopeo è più vivo che mai in termini di trattative.

Gli ultimi aggiornamenti danno sempre più vicino l’olandese Noa Lang:

per lui pronto un contratto quinquennale sulla base di 2.5 mln a stagione.

Intesa trovata con il suo entourage, manca ancora l’accordo con il club di appartenenza, su una cifra che potrebbe variare dai 25 ai 28 mln.

Tuttavia, nell’ambiente c’è fiducia e l’operazione potrebbe concludersi positivamente nel giro di poco tempo, con l’esterno 26enne, autore di 19 goal e 14 assist in 63 partite con la maglia dell’Eindhoven, che andrebbe ad accasarsi alle falde del Vesuvio.

ALTRE OPERAZIONI – il Napoli prosegue i contatti con il Bologna per riuscire ad accaparrarsi il pacchetto completo “Beukema–Ndoje“.

La valutazione per il primo è intorno ai 35 mln, ma la cessione del giocatore non rappresenta al momento una priorità per il club emiliano.

Discorso diverso per Ndoje, in lista di partenza ma con una valutazione alta da parte della società rossoblu: si parla di 45 mln per il cartellino.

Il Napoli, al momento, valuta il giocatore 35 mln, dunque la trattativa risulta alquanto complessa, anche se molto potrebbe fare la volontà di quest’ultimo, che ritiene Napoli destinazione gradita e l’ha inserita come priorità esclusiva tra le scelte.

MUSAH e JUANLU – Al momento, le trattative per entrambi i giocatori sono bloccate.

Il Napoli non vuole andare oltre la cifra di 15 mln per il giocatore del Siviglia.

Musah, invece, è completamente sparito dai radar dopo la richiesta di 25 mln fatta dal Milan.

C’è da aggiungere che il club partenopeo sta trattando il rinnovo di Anguissa, quindi l’acquisto del centrocampista non rientra più tra le operazioni urgenti.

NUNEZ – Importanti passi avanti nella strada che porta al passaggio in maglia azzurra di Darwin Nunez.

Il giocatore è molto interessato alla proposta del Napoli e, con tutta probabilità, le parti si incontreranno nella giornata di oggi per definire meglio l’intesa.

Ostacolo alla trattativa resta il Liverpool, club che in precedenza ha pagato una cifra altissima per assicurarsi le prestazioni dell’uruguaiano e che, ora, chiederebbe per il suo cartellino almeno 70 mln.

Il Napoli vorrebbe arrivare a 50.

L’operazione, al momento, è “work in progress”.

di Maria Grazia De Chiara