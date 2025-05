Napoli, De Bruyne a un passo! Le cifre dell’affare

De Bruyne a un passo dal Napoli: proposto un contratto di due anni da 6 milioni netti a stagione e l’opzione per un terzo anno a 5 milioni di euro, più un bonus alla firma di 10 milioni. Un’operazione da 27 milioni di euro complessivi, per un giocatore che in Inghilterra ha fatto la storia: il Napoli pensa in grande per la prossima stagione.

Fantacalcio.it