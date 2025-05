ANTICIPI DEL SABATO DI A – Ultima giornata, successi per Milan e Genoa in due gare dal sapore amichevole

Dopo le partite di venerdì in cui il Napoli si è laureato Campione d’Italia, per la quarta volta, ieri si sono disputate altri due anticipi che non alteravano la classifica, insomma due gare dal sapore quasi amichevole, in quanto nessuna delle squadre in campo aveva obiettivi da centrare. Come da pronostico il Milan ha battuto il Monza per 2 a 0, mentre, a sorpresa, il Genoa ha espugnato il Dall’Ara di Bologna per 3 a 1, chiudendo in bellezza la stagione. Gli emiliani, dal canto loro, invece, hanno colto l’occasione per festeggiare la vittoria in Coppa Italia, che assicura loro la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League. Viceversa, i rossoneri, dopo una stagione molto deludente, restano fuori da qualsiasi competizione continentale.