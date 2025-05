Festa scudetto – Domani, alle 15, due bus scoperti con a bordo i campioni d’Italia sfileranno per le strade del lungomare

Tutto pronto per la seconda parte dei festeggiamenti in chiave scudetto del Napoli. Dopo la lunga notte di venerdì, in cui fuochi d’artificio, trombe, bandiere, caroselli di auto e moto, con migliaia e migliaia di tifosi azzurri che si sono riversati, zeppi di felicità, nelle piazze cittadine ed in provincia, domani ci sarà sul lungomare napoletano il secondo atto, con la sfilata di due bus scoperti sui quali ci sarà la squadra partenopea, fresca del titolo di Campione d’Italia 2024/25. Il tour è previsto per le ore 15; al contrario di due anni fa, quando fu vietato il giro festoso dei pullman, per motivi di ordine pubblico, stavolta la passarella ci sarà. A salutare Conte e i giocatori scenderanno su via Caracciolo e dintorni, oltre 100mila appassionati sostenitori di fede partenopea. Secondo il programma stabilito dal Comune, il percorso dei bus dovrebbe partire da piazza Sannazaro fino al lungomare cittadino, andata e ritorno. Anche in questa occasione saranno allestiti dei maxischermi al limite dell’area festante, che proietteranno l’evento. Il giorno feriale, certamente, non sarà un ostacolo alla presenza dei tifosi napoletani, capaci, anche di non andare al lavoro, pur di omaggiare i loro beniamini.