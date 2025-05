Diamo i numeri – Voto al campionato degli azzurri e ai singoli calciatori, secondo il mio giudizio

Terminato il campionato di serie A con il successo meritato della compagine di DI ANTONIO CONTE, che ha compiuto un autentico prodigio, portando il NAPOLI dalle ceneri dell’anno passato, al trionfo di oggi, è tempo di dareun voto al torneo degli azzurri e ai singoli calciatori, secondo il mio personale giudizio. Partiamo dal campionato, a cui dò un bel 9, per aver dato un senso a questa stagione, la quale, senza i partenopei .sarebbe stata noiosa, con un monologo dei nerazzurri, i quali avrebbero ripetuto lo scudetto del 2023/24. Dunque, onore al tecnico che ha saputo motivare dei giocatori depressi. All’allenatore leccese non posso che dare un 10. Veniamo, ora, ai voti di ciascun calciatore, in oridine di ruolo:

Meret 7,5, il portiere friulano ha cancellato la brutta annata scorsa, ritornando ai livelli del torneo vinto con Spalletti, due anni fa.

Di Lorenzo 8, il capitano ha disputato una grande stagione, ricoprendo più ruoli, per necessità, cavandosela abbastanza bene.

Rrahmani 8, alche al centrale kossovaro lo stesso voto di Di Lorenzo; l centrale azzurro si è distinto, si è adattato, dimostrando tutto il suo valore.

Buongiorno 7,5, mezzo voto in meno, poichè l’ex granata ha saltato troppe partite per infortunio, accumulando 22 presenze su 38, in un torneo, per lui, molto sfortunato.

Olivera 7,5, l’uruguaiano è stato in grado di adattarsi anche come terzo centrale di difesa, ricoprendo un ruolo che, in carriera non aveva nemmeno mai immaginato.

Anguissa 8,5, il centrocampista camerunense ha realizzato sei gol e regalato quattro assist. Conte lo ha reso un centrocampista di inserimento completo. Una mezz’ala che si butta dentro e colpisce, contribuendo pure a dare una mano in fase offensiva.

Lobotka 7,5, in verità lo slovacco non si è ripetuto nei suoi standard abituali, tuttavia, quando è mancato per infortunio il Napoli ne ha risentito.

Mc Tominay 10, lo scozzese si è rivelato l’uomo scudetto; 12 gol e quattro assist, al primo anno in Italia, non c’è che dire, sapevamo il suoi valore ma nessuno si aspettava un simile rendimento. Lo United lo sta rimpiangendo tantissimo.

Neres 7,5, il brasiliamo poteva essere un’arma micidiale in sostituzione del georgiano, peroò i diversi infortuni hanno condizionato ilsuo campionato. Due le reti messe a segno e quattro assist.

Lukaku 8,5, l’attaccante belga ha collezionato ottime gare e qualche ombra, contribuendo, tuttavia, con 14 gol e ben 10 assist in maniera fondamentale alla conquista di questo quarto Tricolore.

Politano 8, l’ex nerazzurro ha fatto anche il terzino, coprendo tutta la fascia destra come un dannato. Nel 3-5-2 con cui il Napoli ha giocato nella seconda parte di stagione, l’esterno azzurro è stato l’elemento cardine, svolgendo egregiamente sia la fase difensiva che quella offensiva. Per lui tre reti e tre assist.

Raspadori 8, è stato l’uomo della provvidenza. Assente o utilizzato pochissimo nel girone d’andata, in cui ha accumulato solo nove presenze, molte delle quali da 20 o meno minuti, a causa dell’’infortunio di Neres e il cambio modulo, Raspadori si è fatto trovare prontissimo: cinque gol da metà febbraio in poi, decisivi ai fini del risultato finale.

Spinazzola 7, l’ex giallorosso ha avuto alti e bassi ma talvolta ha ricordato il giocatore fantastico degli europei del 2021. Comunque anche lui è stato decisivo.

Juan Jesus 7,5. chiamato in causa al posto di Buongiorno ha sorpreso tutti disputando gare ad alto livello che non hanno fatto rimpiangere l’exTorino

Gilmour 7, una prima stagione italiana non al livello del connazionale, però positiva, si è rivelato un jolly che il mister ha utilizzato, spesso, a gara in corso o per sostituire Lobotka.

Mazzocchi 6,5 il terzino napoletano ha collezionato 18 presenze, per lo più spezzoni, con minutaggio un po’ più consistente nella parte centrale del torneo. Un uomo spogliatoio, che ha tienuto unito il gruppo, facendo la sua onesta parte.

Billing 6,5, il centrocampista non è stato impiegato tantissimo, tuttavia ha avuto il merito di realizzare il goldel pareggio contro l’Inter che in caso di vittoria a Napoli, avrebbe preso il largo.

Per tutti gli altri comprimari della panchina, un 6 di stima non avendo potuto valutare come si deve il loro rendimento, poichè chiamatiin causa col contagocce.