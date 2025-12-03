Coppa Italia

NAPOLI vs CAGLIARI – Sugli spalti del Maradona, per gli ottavi di Coppa Italia, presenzieranno circa 40mila spettatori.

Armando Fico 3 Dicembre 2025 0 1 min read

Esordio, alle ore 18, al Maradona, nella competizione tricolore, per gli azzurri . Si giocherà per accedere ai quarti di finale di Coppa Italia. Di fronte, il Napoli avrà il Cagliari di Davide Nicola.  A Fuorigrotta ci saranno circa 40mila spettatori, cifra di tutto rispetto per una manifestazione non prioritaria per le ambizioni del club di De Laurentiis che ambisce al campionato ed alla Supercoppa italiana. D’altronde anche la diretta Tv, in chiaro sui canali Mediaset, ha influito sulla minore opresenza di tifosi, allo stadio, rispetto alla serie A, che, domenica sera, vedrà ospite la Juve dell’ex Spalletti, partita molto sentita dalla tifoseria partenopea, per cui, molti hanno scelto di assistere a questo match, piuttosto che alla gara di Coppa. Per incentivare i spporters azzurri , la società ha adottato la politica dei prezzi bassi, pertanto, seppur non numerosissimo, il pubblico napoloetano non farà mancare il proprio sostegno alla squadra. Antonio Conte, in verità, non è mai andato d’accordo con questo trofeo, infatti, finora resta l’unica competizione che manca nella bacheca, da allenatore, del tecnico leccese, il quale ha conquistato cinque scudetti, peraltro con tre club diversi, però mai  la coppa nazionale che, invece, gli è riuscita in Inghilterra, diove l’ha vinta quando allenava il Chelsea. Il Napoli non riesce a portare a casa il trofeo tricolore da oltre cinque anni, allorquando,nel 2020, con Gattuso in panchina, si aggiudicò la Coppa, battendo in finale la Juventus, ai calci di rigore. Era l”epoca del Covid e si giocava senza pubblico.

