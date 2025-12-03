Coppa Italia – Stasera debutto stagionale del Napoli nella competizione Nazionale contro il Cagliari, Conte snobberà, ancora, questo trofeo?

Dopo le tre vittorie di fila tra serie A e Champions , il Napoli si cimenterà, stasera nell’esordio stagionale in Coppa Italia, incontrando il Cagliari, match valido per gli ottavi di finale della manifestazione Nazionale., un obiettivo che tuttavia non stuzzica molto il presidente De Laurentiis che mira di più a vincere la Supercoppa italiana, in Arabia Saudita. Perl ‘occasione Conte farà un turnover piuttosto massiccio con quattro o cinque innesti nuovi rispetto alla formazione titolare. Presumibilmente scenderanno sul terreno di gioco del Maradona, Vergara, Mazzocchi, Ambrosino, Elmas e Lucca. Giocatori di secondo piano ma non dei brocchi. Di certo la Coppa Italia non è il trofeo più ambito da Conte, che nella passata stagione snobbò la competizione, uscendo di scena proprio agli ottavi, cosa che scatenò grosse polemiche, dopo l’eliminazione da parte della Lazio. Antonio Conte, per la cronaca, non ha mai vinto la Coppa Italia Sarà ancora così? Per ora non ci è dato sapere, vedremo solo questa sera, alle 20 circa, cosa sarà accaduto. Del resto anche i sardi faranno diversi cambiamenti, essendo la salvezza il traguardo prioritario della società isolana.