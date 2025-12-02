Cagliari, Deiola avvisa il Napoli: «Andiamo al Maradona per giocarcela, vogliamo il passaggio del turno»

Alessandro Deiola, centrocampista e leader dello spogliatoio del Cagliari, ha parlato al Gran Galà del Calcio 2025 soffermandosi sulla prossima sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Il giocatore rossoblù ha spiegato come la squadra sia determinata a presentarsi al “Maradona” con la giusta mentalità, consapevole della difficoltà della gara ma altrettanto convinta di avere le qualità per provare a sorprendere gli azzurri.

Deiola ha ribadito che la Coppa Italia rappresenta un obiettivo concreto per il Cagliari, una competizione in cui ogni partita può cambiare la stagione e offrire nuove motivazioni. Per questo – ha sottolineato – serviranno concentrazione, sacrificio e la capacità di sfruttare ogni occasione possibile. Il centrocampista ha poi evidenziato la crescita del gruppo nelle ultime settimane e il desiderio personale di continuare a migliorare, offrendo sempre il massimo contributo alla squadra.

Il messaggio è chiaro: il Cagliari non andrà a Napoli per fare da comparsa, ma per giocarsi le sue carte e provare a conquistare un passaggio del turno che avrebbe un peso importante sul morale e sulle ambizioni stagionali.