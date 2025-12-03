NEWS

Coppa Italia, Napoli-Cagliari: “sold-out” e il dato sugli spettatori

Vincenzo Letizia 3 Dicembre 2025 0 44 sec read

Nonostante l’orario serale e il giorno infrasettimanale, lo stadio Stadio Diego Armando Maradona sarà sold-out anche per la sfida di coppa Italia di stasera contro il Cagliari: l’attesa è per oltre 47.000 spettatori.
Il “Maradona” conferma di essere un fortino, richiamando il pubblico anche in Coppa Italia, non solo per sfide di cartello.
Il fatto che le curve siano esaurite nonostante la partita in settimana e contro un avversario come il Cagliari — che ha meno appeal rispetto ai grandi nomi — racconta della profonda passione dei tifosi: la maglia azzurra continua a smuovere le emozioni.
Il sold-out costituisce anche un’ulteriore conferma della forza del legame tra club, squadra e città: il “Maradona” non tradisce, nemmeno nelle sfide di coppa meno blasonate.

Per gli azzurri guidati da Antonio Conte è un’occasione per provare a vincere anche in Coppa — un terreno dove il pubblico può rappresentare un vantaggio non da poco.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

