Calcio e finanza – Il Napoli, dopo la Juve, in Italia è la squadra che vale di più

Il Cies, Centro Internazionale di studi sportivi, ha reso noto la classifica delle squadre con più valore economico nel vecchio continente. Il sondaggio si è basato su tutte le squadre dei maggiori campionati europei, prendendo in esame la formazione più milionaria schierata finora. Al primo posto non poteva che esserci il Manchester City, seguito dal Manchester United e dal Paris Saint Germain. Tra le compagini dello stivale, la prima è la Juventus che, però, in graduatoria occupa l’undicesimo posto. Il Napoli di Spalletti, invece, si assesta al quattordicesimo posto europeo ma, in Italia si trova sul secondo gradino, dietro i bianconeri. I partenopei hanno superato formazioni più blasonate come il Borussia Dortmund. A sentire il Cies la formazione tipo del Napoli composta da Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa, Anguissa, Lobotka e Zieliski in mezzo al campo e Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia in avanti ha un valore di 268 milioni di euro. Mentre al terzo posto troviamo la Roma, seguita da Inter, Milan, Atalanta, Fiorentina e Lazio.