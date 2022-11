Posticipi di A del Monday night – Successi esterni della Roma e del Bologna

Si è chiusa ieri, con le vittorie esterne della Roma, a Verona per 3 a 1 e del Bologna, a Monza per 2 a 1, la dodicesima giornata di serie A. In virtù dei tre punti guadagnati al Bentegodi e del contemporaneo k o dei cugini laziali, i gialorossi sorpassano la formazione di Sarri e salgono al quarto posto in classifica con 25 punti, ad una sola lunghezza dal Milan terzo. Dal canto suo il Bologna si mete in una posizione abbastanza tranquilla sul dodicesimo gradino. Stamane torna la Champions League con l’ultima giornata dei gironi eliminatori; in campo questa sera il Napoli a Liverpool e l’Inter a Monaco contro la corazzata Bayern.