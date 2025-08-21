CALCIOMERCATO

Gianluca Di Marzio – “Conte vuole, a tutti i costi, il danese Hojlund in sostituzione di Lukaku”

Il Napoli lancia un appello: AAA attaccante cercasi. A causadell’inaspettato infortunio di Romelu Lukaku, il club di De Laurentiis ha urgente bisogno di centravanti, il solo Lucca, per l’attacco, è troppo poco, in vista dei numerosissimi inpegni nei quali capitan Di Lorenzo e soci saranno impegnati, anche perché il calciatore belga resterà fuori ,almemo tre mesi/quattro, quindi si può dire qusasi mezzo campionato. Gianluca Di Marzio, giornalista napoletano esperto di mercato,  a SKY ha riferito quanto segue:

“Il Napoli sta provando a prendere Rasmus Hojlund con la formula del prestito con diritto di riscatto, la stessa cosa proposta dal Milan, con cui il club azzurro è in competizione. per portare a casa l’ex atalantino. I rossoneri, però non giocano la Champions e questo potrebbe esseree un punto a loro sfavore.”

Il giornalista ha poi rivelato che Antonio Conte vuole, a tutti i costi, Hojlund, è la sua prima scelta. Il mister parlerà, o forse, ha già parlato col calciatore dello United  in questi giorni, come fa sempre con  tutti i giocatori per tentare di convincerli a venire alla sua corte.

 

