Arrigo Sacchi – “Vorrei una serie A più spettacolare, per il titolo vedo il Napoli in pole”

L’ex tecnico di Parma, Milan e della Nazionale italiana Arrigo Sacchi, in una sua ultima intervista, in ottica prossmo campionato, ha affermato di augurarsi una serie A molto piùà spettcolare, in cui tutti gli allenatori prediligano il gioco offensivo e non la difesa ad oltranza, per fare diverttire i tifosi. Mi piacerebbe che il torneo che sta per iniziare fosse una bella vetrina, ha poi dichiarato il buon Arrigo. Per l’ex tecnico ravennate, ai nastri di partenza, il Napoli è in pole position, malgrado l’infortunio di Lukaku. La bravura di Antonio Conte può fare la differenza, subito dopo c’è l‘Inter ma avrà bisogno di tempo per tornare a grandi livelli., ha concluso Sacchi.