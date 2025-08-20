BOLLETTANDO

BETTING – Calciomercato Napoli, attaccante cercasi: obiettivo Zirkzee in quota, per i bookie spunta anche l’ipotesi Dovbyk

Vincenzo Letizia 20 Agosto 2025 0 51 sec read

ROMA – Continua il casting attaccanti in casa Napoli. Dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku, la dirigenza partenopea è al lavoro per sostituire il belga con un bomber alla sua altezza. Il nome che, come riporta Agipronews, prende sempre più quota secondo i bookmaker è quello di Joshua Zirkzee: l’arrivo dell’ex Bologna, ora al Manchester United, alla corte di Antonio Conte passa da 6 a 2,50 su Snai. Non mancano le alternative, a cominciare da un altro giocatore in forza allo United e con un passato in Italia, Rasmus Hojlund: il trasferimento dell’ex Atalanta a Napoli vale 3,50. Attenzionato anche Andrea Pinamonti, il cui passaggio dal Sassuolo è in lavagna a 5. Si sale a 6 su Goldbet per la punta del Bologna Santiago Castro, autore di 10 centri con la maglia degli emiliani nell’ultima stagione. Nelle ultime ore, infine, è spuntata anche l’ipotesi Artem Dovbyk: dopo una stagione in chiaroscuro con la maglia della Roma, l’attaccante ucraino potrebbe lasciare la Capitale. Il passaggio in Campania è opzione offerta a 7,50, stessa quota dell’attaccante serbo, ad ora svincolato, Aleksandar Mitrovic.

 

FP/Agipro

Vincenzo Letizia

