Infortunio Lukaku, Belgio dicono no all’operazione: domani ha un altro consulto

Vincenzo Letizia 20 Agosto 2025 0 40 sec read

Questa mattina, in patria, le prime visite di controllo per l’azzurro

I medici della nazionale del Belgio che questa mattina, in una clinica di Bruxelles, hanno visitato il quadricipite di Lukaku hanno confermato la diagnosi e hanno lasciato a Lukaku la decisione se operarsi o no.

Facendo intendere che poco sarebbe cambiato sui tempi di recupero.

E quindi l’attaccante ha deciso per le cure conservative. Dunque, nessun intervento previsto, al momento: il calciatore che pure poteva scegliere, ha optato per questa soluzione, ma domani si farà visitare da un altro specialista, sempre nella capitale belga, dove è in compagnia dei suoi familiari.

Una lesione di alto grado al retto femorale per Romelu Lukaku. L’attaccante, infortunatosi durante l’amichevole contro l’Olympiacos, si è sottoposto alla visita dei suoi con che hanno evidenziato una lesione alla coscia sinistra. 

