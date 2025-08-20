CALCIOMERCATO

Napoli, è Elmas il prescelto come esterno

20 Agosto 2025

Saranno ultimi giorni di calciomercato molto intensi per il Napoli, che nonostante abbia già annunciato diversi nuovi acquisti deve completare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

In attesa che si sblocchi l’operazione Juanlu, i campioni d’Italia devono sistemare l’attacco sia con un sostituto di Lukaku – che starà fuori per parecchio tempo – che con un’esterno che possa aggiungersi al pacchetto formato al momento da Politano, Lang e Neres.

In questo senso, per quanto riguarda il ruolo di ala, è confermato come il prescelto sia Eljif Elmas, il quale tornerebbe più che volentieri a vestire la maglia azzurra.

Gli azzurri hanno offerto un prestito oneroso da 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto al Lipsia, e attendono l’ok del club tedesco per far sì che possa concretizzarsi il ritorno del macedone. Difficile però che la proposta possa essere accettata, in quanto la squadra del gruppo Red Bull preferirebbe cederlo a titolo definitivo.

