Strada in discesa per Højlund

Il Napoli intensifica i contatti per Rasmus Højlund. Dopo i primi approcci, la trattativa con il Manchester United sembra ora vivere una fase più favorevole per gli azzurri, che intravedono uno spiraglio concreto per portare l’attaccante danese ad Antonio Conte.
La società di Aurelio De Laurentiis spinge con decisione per la formula del prestito con diritto di riscatto, confidando che il giocatore dia il suo via libera alla proposta, anche in virtù della possibilità di giocare la Champions League con la maglia azzurra.
❌ L’ex Atalanta è rimasto fuori dai convocati per la partita tra i Red Devils e l’Arsenal, confermando la poca centralità all’interno del progetto di Ruben Amorim.
Il club azzurro sta mantenendo alta la pressione sul club inglese, mentre resta viva anche la pista che porta ad Artem Dovbyk, già sondato nei giorni scorsi.
Fonte: Gianluca Di Marzio