CALCIOMERCATO: il portale spagnolo Todofichajes.com è sicuro del ritorno di Sarri alla corte di De Laurentiis

Dalla Spagna arrivano indiscrezioni di un accordo, oramai sicuro, tra De Laurentiis e Sarri per un suo ritorno sulla panchina del Napoli, dalla prossima stagione. A rivelarlo il portale iberico Todofichajes.com che, appunto, dà per scontato il ritorno all’ombra del Vesuvio del tecnico toscano. La notizia era già nell’aria da qualche mese, infatti come tutti ricorderanno, subito dopo la disfatta di Verona il patron azzurro contattò alcuni allenatori tra cui Benitez e lo stesso Sarri. Tuttavia la situazione, qui a Napoli, non appare così chiara come in Spagna. L’allenatore di Figline sarebbe pure disposto ad allenare nuovamente gli azzurri, però vorrebbe delle garanzie sul progetto tecnico societario. Vista la crisi che attraversa l’intero sistema calcio, a causa della pandemia e l’eventualità di una rifondazione della squadra per una riduzione del monte ingaggi, Sarri ha paura che De Laurentiis possa cedere i pezzi pregiati. Inoltre avrebbe messo in preventivo una condizione, ovvero far tornare anche Jorginho, regista indispensabile per il suo modulo di gioco, tanto è vero che fu proprio lui a volerlo nel Chelsea. Ma a Londra il centrocampista italo-brasiliano è diventato un punto di riferimento ed ha un contratto che scadrà tra due anni. Riportarlo in Italia non sarebbe facile.