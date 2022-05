Napoli – I convocati di Spalletti per il match col Torino, out Ghoulam

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti che ieri non si è presentato in conferenza stampa, lasciando spazio a tutti i suoi collaboratori, suscitando un’infinità di polemiche, ha reso noto la lista dei convocati per il match odierno contro il Torino. Non è partito per il capoluogo piemontese l’algerino Ghoulam, lasciato a Napoli a svolgere lavoro differenziato in palestra a causa di un fastidio muscolare. Ecco qui di seguito l’elenco completo dei calciatori chiamati dal mister toscano:

Ospina, Meret, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano