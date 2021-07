Ipotesi Supercoppa Maradona; dall’Argentina giunge la proposta di un match amichevole tra la nazionale azzurra e quella sudamericana

Mediante il quotidiano sportivo argentino “Olé” è giunta la notizia della possibile disputa di una partita amichevole tra la nazionale italiana, campione d’Europa e quella biancoceleste sudamericana campione d’America, in nome di Diego Armando Maradona; una sorta di Supercoppa all’insegna del pibe de’ oro che accomuna i due paesi. Maradona infatti pur essendo nato in Argentina è stato un napoletano di adozione, infatti il capoluogo campano lo ha sempre amato e stimato come un figlio della propria terra e lo porterà eternamente nel cuore. Un match amichevole tra Argentina e Italia avrebbe certamente un fascino straordinario, un‘ipotesi assai suggestiva che potrebbe realizzarsi, anche se trovare una data non sarà facile. Nel frattempo già si sta pensando allo stadio dove far disputare la sfida intitolata Supercoppa Maradona: ovviamente il primo impianto che viene in mente è quello di Fuorigrotta che appunto porta il nome del super campione argentino, in alternativa ci sarebbe lo stadio di La Paternal, ugualmente intitolato a Diego Maradona. Un vero peccato che il pibe de oro non abbia avuto il piacere di assistere ai successi delle due sue patrie. Se fosse stato ancora in vita, avrebbe goduto moltissimo per le vittorie dell’Argentina e dell’Italia, ancor di più sarebbe stato entusiasta della disputa di un’amichevole tra le due formazioni nazionali. Per il momento resta un’ipotesi bellissima ma il nostro auspicio, naturalmente, resta quello che, presto, possa diventare realtà.