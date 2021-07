Napoli: tutto pronto per la prima fase del ritiro estivo, dopodomani la partenza per il Trentino

Il nuovo Napoli targato Luciano Spalletti è in procinto di iniziare la sua avventura per la stagione 2021/22, che partirà dal Trentino. Infatti è tutto pronto per la prima fase del ritiro estivo in quel di Dimaro-Folgarida, in Val di Sole. Si parte dopodomani, 15 luglio, per tornare a Castel Volturno dopo 10 giorni. Intanto nella giornata di ieri il primo gruppo di giocatori è giunto, al Centro Sportivo della provincia di Caserta, con il tecnico Luciano Spalletti, per effettuare i tamponi molecolari, e le rituali visite mediche, prima di cominciare la preparazione precampionato. Il club di De Laurentiis è al lavoro per completare l’organizzazione dei due ritiri previsti al nord e al centro Italia. Non ci saranno quei calciatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali, i quali hanno diritto ad un meritato periodo di ferie. Nel gruppo attuale vige un atmosfera abbastanza positiva. tra tutti spuntava il viso scolpito da un sorriso smagliante del gigante senegalese Kalidou Koulibaly, il cui futuro è tuttavia ancora incerto. Con lui il compagno di squadra, nonché amico fraterno Faouzi Ghoulam, impegnato con la riabilitazione dall’ennesimo infortunio. Molti i giovani azzurri che faranno parte della rosa in questo primo ritiro in Trentino. Ricordiamo che la seconda fase del ritiro si svolgerà in Abruzzo, tra Rivisondoli e Castel di Sangro dal 5 al 15 agosto prossimo.

Fonte: “Gazzetta dello Sport”