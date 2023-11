Statistiche – Il Napoli strapazza le piccole e soffre le grandi; solo due punti racimolati contro le prime dieci del campionato

Quello di quest’anno è un Napoli dalle due facce, strapazza le squadre, cosiddette piccole, contro le quali ha ottenuto 19 punti su 21, mentre soffre tantissimo le big, con cui ha racimolato solo due punti. Infatti, non è riuscito ancora a vincere uno scontro diretto, seppur avendo giocato tra le mura amiche, contro Lazio, Fiorentina e Milan, il cui bottino è stato di un solo punto. Il bello è che deve affrontare, a breve, compagini di livello alto, dopo la sosta, come Atalanta, fuori, Inter in casa, Juventus, allo Stadium, per non parlare del Real Madrid, in Champions, al Bernabeu. Battere le provinciali è sicuramente un buon risultato ma se non si vincono le partite contro le dirette concorrenti, difficilmente si può aspirare a rivincere lo scudetto o lottare fino alle fine con le rivali. I k o di Atalanta e Milan, naturalmente, giovano alla classifica degli azzurri che, contro la Salernitana, per la prima volta hanno palesato una continuità di rendimento. Per il prosieguo della stagione, le prossime gare saranno fondamentali, sia in campionato che in Champions. Ostacoli come il Berlino in Coppa e l’Empoli, in A, almeno sulla carta, sono facili da superare, però occorrerà invertire la rotta al cospetto di formazioni di tutto rispetto. Quindi, durante l’imminente pausa per le nazionali, diventerà importantissimo ritrovare lo spirito giusto e la determinazione che, purtroppo i partenopei sembrano aver dimenticato. Probabilmente le partite con Atalanta, Inter e Juve, rappresenteranno un test significativo che ci diranno le reali possibilità del Napoli di lottare con l’Inter, il Milan e la Juve, per lo scudetto.