Conte – Napoli – In programma, prossimamente, un altro faccia a faccia tra il tecnico salentino e De Laurentiis

Il presidente del Napoli, che non ha mai rinunciato al sogno di portare, all’ombra del Vesuvio, Antonio Conte, il quale ha tanta voglia di tornare in panchina, a breve si incontrerà con l’ex allenatore di Juve e Inter, per sapere, una volta per tutte, se vorrà accettare l’incarico di nuovo tecnico degli azzurri, o meno. Il mister leccese, dunque, dovrà esprimersi sulla volontà di occupare una panchina che scotta, trovando una squadra da ricostruire da zero, con lo spogliatoio in pieno caos e peraltro, probabilmente, senza partecipare ad alcuna competizione continentale. De Laurentiis, tuttavia, senza gli introiti di un certo livello della Champions, non potrà contare su un budget altissimo per realizzare una rosa all’altezza di competere con le big d’Italia e d’Europa. La vendita di Osimhen potrebbe non bastare. Nonostante ciò, il massimo esponente del club partenopeo sarebbe disposto a sobbarcarsi un ingaggio da otto milioni netti all’anno, pur di realizzare il suo sogno. Tutte le strade, per ora, portano all’allenatore, tra i più quotati del vecchio continente, insieme ad Ancelotti ma certezze non ve ne sono ancora, tanto è vero che, sul tavolo dell’imprenditore cinematografico, sono pronte altre valide alternative, in caso di un nuovo no di Conte.