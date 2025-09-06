Napoli vs Sporting Lisbona – Da Lunedi 8 in vendita i tagliandi per il primo match interno di Champions

Il Club azzurra rende noto che dall’ 8 partirà la vendita dei tagliandi per la prima gara casdalinga di Champions League, contro lo Sporting Lisbona, in programma, al Maradona il primo ottebre alle 21. La vendita si svolgerà in tre fasi: la prima riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 25/26 (20 gare); la seconda a vantaggio dei titolari di Fidelity Card; la terza, infine, aperta a tutti. Nel corso della Fase 1 e della Fase 2 gli abbonati e o possessori della card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato ma potranno pure usufruire di un piccolo sconto sul prezzo del biglietto.La prima fase va da lunedì a mercoledi prossimo, la seconda va da giovedi 11 fino ak 18 settembre, mentre la vendita libera si tiene da venerdì 19. fino ad esaurimento scorte.
Questi i prezzi dei tagliandi per assistere a Napoli-Sporting Lisbona
|Settore
|FASE 1 E 2
|FASE 3
|CURVE INFERIORI
|35,00 €
|40,00 €
|CURVE SUPERIORI
|50,00 €
|55,00 €
|DISTINTI INFERIORI
|65,00 €
|80,00 €
|DISTINTI SUPERIORI
|80,00 €
|95,00 €
|DISTINTI SUPERIORI PREMIUM
|95,00 €
|110,00 €
|TRIBUNA NISIDA
|100,00 €
|120,00 €
|TRIBUNA POSILLIPO
|125,00 €
|145,00 €
|TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM
|140,00 €
|165,00 €
Trbuna Family
Adultoi euro 14
Under 12 euro 10
