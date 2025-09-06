NEWS

Napoli vs Sporting Lisbona – Da Lunedi 8 in vendita i tagliandi per il primo match interno di Champions

Armando Fico 6 Settembre 2025 0 50 sec read

Il Club azzurra rende noto che dall’ 8 partirà la vendita dei tagliandi per la prima gara casdalinga di Champions League, contro lo Sporting Lisbona, in programma, al Maradona il primo ottebre alle 21. La  vendita si svolgerà  in tre fasi: la prima  riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 25/26 (20 gare); la seconda  a vantaggio  dei titolari di Fidelity Card; la terza, infine, aperta a tutti. Nel corso della Fase 1 e della Fase 2 gli abbonati e  o possessori della card  non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato ma potranno pure usufruire di un piccolo sconto sul prezzo del biglietto.La prima fase va da lunedì a mercoledi prossimo, la seconda va da giovedi 11 fino ak 18 settembre, mentre la vendita libera si tiene da venerdì 19. fino ad esaurimento scorte.

Questi i prezzi dei tagliandi per assistere a Napoli-Sporting Lisbona

Settore FASE 1 E 2 FASE 3
CURVE INFERIORI 35,00 € 40,00 €
CURVE SUPERIORI 50,00 € 55,00 €
DISTINTI INFERIORI 65,00 € 80,00 €
DISTINTI SUPERIORI 80,00 € 95,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 € 110,00 €
TRIBUNA NISIDA 100,00 € 120,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 125,00 € 145,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 € 165,00 €

Trbuna Family

Adultoi euro 14

Under 12  euro 10

S

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Tramezzani (vice ct Albania): “Mi sorprende la personalità di Hysaj, spero possa ancora crescere!”

Paolo Tramezzani, vice ct dell’Albania di Gianni De Biasi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli non è uscito ridimensionato dallo […]

18 Febbraio 2016 0 27 sec read

Amedeo Bardelli: “Psg-Napoli? Settore ospiti esaurito in un’ora e mezza, è già sold out”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Amedeo Bardelli, Responsabile dell’area sport di Ticket One “Quanti […]

11 Ottobre 2018 0 45 sec read

Baccin: ”La Primavera azzurra è una squadra molto affiatata. Sento spesso Grava, gli obiettivi del Palermo…”

Cresciuto nelle giovanili della Juventus ed una vita da calciatore professionista trascorsa con le maglie di tanti club come Ternana, Napoli, Rimini, Treviso, senza dimenticare anche […]

19 Settembre 2014 0 4 min read

La Gazzetta anticipa: “Higuain, 4 turni di squalifica”

La Gazzetta, nella sua versione on line, anticipa le decisioni del giudice sportivo avverso Higuain, per il quale ci sarebbero 4 giornate di squalifica. Ecco […]

4 Aprile 2016 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui